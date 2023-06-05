«Вы плюс-минус правы». Дудиев ответил на вопрос о средней зарплате в «Балтике»

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев подтвердил, что средняя зарплата в калининградской команде составляет примерно 150-200 тысяч рублей в месяц.

«Средняя зарплата 150-200 тысяч? Сумму я называть не буду. Это не совсем корректно. Но скажу, что вы плюс-минус правы. Обещаны ли премии за выход в РПЛ? Да. Но, опять же, это не огромные деньги», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

32-летний Дудиев выступает за «Балтику» с лета 2022 года, ранее он представлял команду с 2018 по 2021 год. В минувшем сезоне полузащитник в 32 матчах отметился забитым голом. Соглашение между сторонами, согласно Transfermarkt, истекает 30 июня 2023 года. Отметим, что «Балтика», занявшая в турнирной таблице Мелбет Первой лиги второе место, вышла в Российскую Премьер-Лигу.