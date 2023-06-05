Ренан — о вылете с МЧМ-2023: уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением

Защитник молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан, на клубном уровне выступающий за санкт-петербургский «Зенит», отреагировал на вылет своей национальной команды с чемпионата мира 2023 года в Аргентине.

«Я очень благодарен богу за то, что он дал мне возможность сыграть на молодёжном чемпионате мира. Он закончился для нас не так, как мы ожидали. Нам очень грустно, но мы не опускаем голову. Я уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением. Большие дела ещё впереди!» — написал Ренан в своих социальных сетях.

Бразилия проиграла Израилю в четвертьфинале (2:3) и закончила свою борьбу за победу на чемпионате мира. Ренан пропустил последний матч своей команды из-за дисквалификации, которую он получил из-за красной карточки, которая была ему показана во время предыдущей игры.