«Шансов выйти в основе не было». Дудиев рассказал, как оказался в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Аслан Дудиев вспомнил, как оказался в команде из Санкт-Петербурга.

«Дело шло к выпуску из академии Коноплёва. И талантливых футболистов стали разбирать разные клубы. Дзагоев поехал в ЦСКА, я должен был переходить в «Мордовию» – клуб, который вышел в Первый дивизион. Уже почти подписал контракт. Однако на меня вышел агент Виталий Калоев. И сказал, что «Зенит» ищет футболиста на правый фланг. Я, естественно, ответил, что готов. Тогда «Зенит» тренировал Спаллетти. Приехал. Даже работал с основной командой. Но играл за молодёжку. Шансов выйти в основе, думаю, не было. Просто нереально конкурировать с теми футболистами. В итоге пробыл там год. Контракт закончился и позвали в «Аланию», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.