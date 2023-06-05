Дудиев рассказал, как Сёмин выдавал премии в конвертах

Бывший полузащитник «Мордовии» Аслан Дудиев вспомнил, как работал в саранской команде под руководством Юрия Сёмина.

«Самые шикарные финансовые условия? В «Мордовии». В тот период, когда команда заняла самое высокое место в своей истории – восьмое. При Юрии Палыче Сёмине. Для Саранска это был большой успех. Там были шикарные условия. В разы больше, чем получал до.

Перед нами поставили цель – оказаться как можно выше в таблице. Под задачу пригласили Палыча. Вот это, конечно, человечище. Уникальный мотиватор. Подбирал такие слова, чтобы нас встряхнуть. В итоге на своём поле, по-моему, всех обыграли – «Зенит» с Халком, «Краснодар», остальных. Особых тактических изысков не показывали – забивали один, потом Палыч выпускал защитников, и удерживали. Так и заняли восьмое место.

Премиальные? Они были хорошими. Помню даже такой случай – хлопнули дома «Краснодар», Палыч радостный заходит в раздевалку. Подзывает Коченкова и даёт ему конверт. И говорит: «Это от меня лично команде». Мы, конечно, были в шоке. Но командных дух поднимался», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.