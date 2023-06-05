Ибрагимович — о своём прощании: я смотрел на партнёров, жену и фанатов. Все они плакали

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что принял решение завершить карьеру в течение последних 10 дней, а также поделился эмоциями от прощальной церемонии, которую ему организовал итальянский клуб.

«Я Супермен? Да, но у меня также и большое сердце. Все это знают. Сегодня вечером я был очень взволнован. Я смотрю на своих партнёром по команде, они плачут. Поэтому я смотрю на свою жену, чтобы найти в себе силы, а она тоже плачет. Я смотрю на трибуны, фанаты плачут…

Я решил завершить карьеру в течение последних 10 дней. Я почувствовал, что пришло время. Сегодня вечером всё было очень сильно, красиво и мощно. Буду помнить этот вечер всю свою жизнь», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.

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