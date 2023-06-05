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Дудиев: думал, Спаллетти хочет поставить в старт. А он попросил купить вино

Дудиев: думал, Спаллетти хочет поставить в старт. А он попросил купить вино
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Бывший полузащитник «Зенита» Аслан Дудиев вспомнил, как тогдашний главный тренер команды Лучано Спаллетти попросил его купить вино на день рождения.

«Спаллетти общался с молодыми, что-то подсказывал. Один раз помню забавный случай. Не помню, что за повод, но один из футболистов основы проставлялся. Купил дорогое вино – бутылка $ 3-5 тыс. На следующий день у меня был день рождения. А у нас товарищеская игра. Спаллетти подзывает. Думаю, скажет сейчас, что я хорошо тренируюсь и хочет поставить меня в стартовый состав. Слушаю его на итальянском, ничего не понимаю. Потом включается переводчик: «Спроси, где покупали то вино. И проставься таким же!» – сказал он мне. Но моей зарплаты никак не хватило бы, чтобы хорошо им проставиться. В итоге вина не купил. И в основе тоже не вышел. Только на замену», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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