Аслан Дудиев: если оставить нынешний состав «Балтики», то мы можем быть в середине РПЛ

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев считает, что с нынешним составом калининградская команда может быть середняком Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, если оставить нынешний состав, то мы можем быть в середине таблицы РПЛ. Я вижу настроения, вижу мотивацию в команде. Надеюсь, у нас будет точечное усиление. И мы хорошо проявим себя в РПЛ.

Останусь ли я на следующий сезон? После сезона сядем и поговорим. Я надеюсь остаться», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

32-летний Дудиев выступает за «Балтику» с лета 2022 года, ранее он представлял команду с 2018 по 2021 год. В минувшем сезоне полузащитник в 32 матчах отметился забитым голом. Соглашение между сторонами, согласно Transfermarkt, истекает 30 июня 2023 года.