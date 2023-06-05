Боков: сезон ЦСКА уже можно оценить на пятёрочку. Будет пять с плюсом, если возьмут кубок

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков оценил выступления армейцев в сезоне-2022/2023. Напомним, в заключительном туре нынешнего розыгрыша РПЛ ЦСКА обыграл «Ростов» и финишировал на втором месте в турнирной таблице. 11 июня московскому клубу предстоит встретиться с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России. Победителю этой встречи достанется трофей.

«Сезон для ЦСКА уже можно оценить на пятёрочку. Будет пять с плюсом, если возьмём кубок.

Возможно, что Федотову нужно было время, чтобы поставить игру команде, и лишь поэтому ЦСКА не смог навязать борьбу «Зениту» за чемпионство. Время ушло на подготовку и ротацию, а сейчас всё стабилизировалось — и мы видим результат этой работы», — приводит слова Максима Бокова «РБ Спорт».