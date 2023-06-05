«Чувствовал себя как самолёт». Дудиев — о сборах со Спаллетти

Бывший полузащитник «Зенита» Аслан Дудиев вспомнил сборы клуба из Санкт-Петербурга под руководством Лучано Спаллетти.

«Тогда вряд ли понимал, кто передо мной. Мне 19 лет, совсем молодой парень. Однако после первых сборов сразу ощутил уровень. Чувствовал себя как самолёт. Таких грамотных нагрузок до этого не встречал. Но и вообще мне тогда казалось, что это космический уровень. Отдельный тренер по защитникам, нападающим. И всё контролирует сам Спаллетти. На тот момент и состав был отличный – Аршавин, Домингес, остальные звёзды. Просто потренироваться с ними уже большое удовольствие. Да, я не играл. Но ни разу не пожалел, что поучаствовал в таком эксперименте. Особенный опыт», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.