Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения профессиональной игровой карьеры, отметив, что не хочет принимать поспешное решение.

«Моё будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всём, что я сделал. Подожду, пока всё успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций… Я не думаю, что уйду из футбола. Посмотрим, в какой роли я могу остаться», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.

Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери».

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»