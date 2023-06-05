Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения профессиональной игровой карьеры, отметив, что не хочет принимать поспешное решение.
«Моё будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всём, что я сделал. Подожду, пока всё успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций… Я не думаю, что уйду из футбола. Посмотрим, в какой роли я могу остаться», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.
Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 5 июня 2023
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