Белоус: «Локомотив» будет бороться за медали в следующем сезоне

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о выступлениях московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, назначение Михаила Галактионова на пост наставника железнодорожников изменило игру команды в лучшую сторону. Белоус считает, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за медали РПЛ.
«Сезон «Локомотива» надо делить на до прихода Галактионова и после. Вторую часть сезона команда провела очень хорошо. Я бы ещё отметил приход Нагорных. Галактионов и Нагорных сработали очень успешно. Что касается первой части сезона, команда находилась в зоне стыков, поэтому такой результат был крайне неудовлетворительным. Немцы устроили заваруху, им выдали карт-бланш и произошла катастрофа. Большой успех «Локомотива» в том, что они завершили сезон на восьмом месте.
Дзюба сильно помог? Безусловно, Артём помог. Считаю, что в перспективе ему нужна замена, но Дзюба может и в следующем сезоне помочь железнодорожникам. У Артёма прекрасная техника, он здорово играет в подыгрыше. Да, Артём потерял скорость, но ему уже 35 лет.
Какие перспективы у «Локомотива»? Думаю, в следующем году команда поборется за медали, но нужно обязательно усиление в каждую линию», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».
- 5 июня 2023
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