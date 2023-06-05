Игорь Акинфеев высказался о втором месте ЦСКА по итогам сезона РПЛ
Поделиться
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал завоевание командой серебряных медалей Российской Премьер-Лиги.
«Эмоции от серебряных медалей? Первое ощущение, наверное, то, что мне не привыкать. У меня были и серебро, и бронза, и золото. В первую очередь это важно для ребят в команде, много молодёжи, много тех, кто занимал места с четвёртого по шестое, а здесь всё-таки серебряная медаль. Это должно подтолкнуть их вперёд, они должны поверить в себя. Мы можем выигрывать, можем занимать не только пятое-шестое места. Пусть и серебро, но для нас это маленькая победа», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».
В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев в 29 матчах чемпионата России пропустил 27 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».
Комментарии
- 5 июня 2023
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:41
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:10
-
07:55
-
07:46
-
07:42
-
07:34
Партнерский контент