Игорь Акинфеев высказался о втором месте ЦСКА по итогам сезона РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал завоевание командой серебряных медалей Российской Премьер-Лиги.

«Эмоции от серебряных медалей? Первое ощущение, наверное, то, что мне не привыкать. У меня были и серебро, и бронза, и золото. В первую очередь это важно для ребят в команде, много молодёжи, много тех, кто занимал места с четвёртого по шестое, а здесь всё-таки серебряная медаль. Это должно подтолкнуть их вперёд, они должны поверить в себя. Мы можем выигрывать, можем занимать не только пятое-шестое места. Пусть и серебро, но для нас это маленькая победа», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев в 29 матчах чемпионата России пропустил 27 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».