Шелия: «Локомотив» и «Динамо» ниже «Ахмата». Мы действительно хорошо поработали

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о сезоне команды в РПЛ, отметив, что грозненцы хорошо поработали, так как оказались выше московских «Локомотива» и «Динамо», «Краснодара» и «Сочи» в турнирной таблице.
«Мы набрали 50 очков. Такое впервые в истории клуба. Я уже как‑то говорил, что надо посмотреть, как мы закончим, и уже отталкиваясь от этого результата заложить какой‑то фундамент на будущее, чтобы бороться уже за что‑то более серьёзное. Надо сказать всем спасибо, потому что сезон был достаточно сложным, но он успешный. И мы сейчас уйдём в отпуск в хорошем настроении.
Оценка по пятибалльной шкале? Думаю, четыре с плюсом. Если бы по ходу чемпионата обыграли «Ростов», то могли бы претендовать на четвёртое, а то и на третье место. Но когда ниже нас такие команды, как «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», «Сочи», это говорит о том, что мы в этом году действительно хорошо поработали и показали себя с хорошей стороны.
Насколько высоко способна в следующем сезоне забраться команда? Если мы правильно подойдём к сезону и будем правильно готовиться, то сможем это использовать как фундамент, чтобы мы могли рассчитывать на что‑то большее», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
- 5 июня 2023
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