Владелец «Велеса»: не хочется закрывать проект, но вернуться из Второй лиги будет тяжело

Владелец футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков рассказал, что примет решение по поводу будущего команды в ближайшие недели. Напомним, «Велес» вылетел из Первой лиги по итогам сезона-2022/2023. Владелец клуба считает, что вернуться из Второй лиги будет тяжело.

«Надо немножко передохнуть, всё проанализировать. Возьму неделю-другую тишины. Времени мало, но надо всё обдумать, мне есть чем заниматься. Надо найти и финансовые, и моральные ресурсы, чтобы двигаться дальше.

Посмотрим, что будет происходить, как рассмотрят наш протест на Махачкалу (отсыл к «делу Атабаева»: киргизского хавбека «Динамо» неправильно заявили на сезон в качестве «лимитчика»), хотя понятно, что шансов почти ноль.

Вторая лига – не самая лучшая для нас история. У большинства из тех, кто будет играть в «золотой» группе Буферной зоны, и в этом сезоне бюджеты были больше, чем у нас. Они сыгранные, подготовленные. Те же «Ротор», «Уфа», «Краснодар-2», «Иртыш» – конечно, они будут рубиться за выход. У нас же половина состава уйдёт после истечения сроков контрактов, вторую половину сами распустим, то есть надо строить новую команду в сжатые сроки. В нынешней конфигурации вернуться из Второй лиги будет тяжело. Первая лига – другой уровень, как в плане футбола, так и в других моментах.

Я не хочу закрывать проект, но надо всё взвесить. Посмотрите, что в минувшем сезоне в Первой лиге творилось с клубами, вылетевшими из РПЛ: с «Уфой», с «Арсеналом». И это при их бюджетах! А я перепрыгнул свой ресурс. Конечно, причины вылета надо искать в себе, но каждый год сложно в Первой лиге держаться только за счёт футбола, тем более когда борешься с клубами, чьи возможности в разы больше.

Вспоминая, сколько очков мы потеряли из-за известного фактора, мог бы включать другие методы – но это не мой путь, таким выживанием я бы точно не гордился перед внуками. В общем, надо всё переосмыслить, найти в себе мотивацию. Посмотрю стыковые матчи, посмотрю, как выпутается из нынешней финансовой ситуации «Арсенал». Через пару недель приму решение», – приводит слова Шиленкова Metaratings.