Карпин отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Спартак» или «Динамо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить московский «Спартак» или столичное «Динамо». Специалист отметил, что ему комфортно в ростовской команде.
«Пишут, что я могу прийти в «Динамо» или «Спартак»? Там спрашивайте. Я откуда знаю. Как отношусь к этим слухам? Никак. Комфортно ли мне в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».
Контракт 54-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до июня 2026 года. В «Спартаке» главным тренером работает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Должность наставника «Динамо» вакантна после увольнения Славиши Йокановича. В последних матчах сезона бело-голубыми руководил Павел Алтапов.
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