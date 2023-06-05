Карпин отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Спартак» или «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить московский «Спартак» или столичное «Динамо». Специалист отметил, что ему комфортно в ростовской команде.

«Пишут, что я могу прийти в «Динамо» или «Спартак»? Там спрашивайте. Я откуда знаю. Как отношусь к этим слухам? Никак. Комфортно ли мне в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Контракт 54-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до июня 2026 года. В «Спартаке» главным тренером работает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Должность наставника «Динамо» вакантна после увольнения Славиши Йокановича. В последних матчах сезона бело-голубыми руководил Павел Алтапов.