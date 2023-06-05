Ловчев: «Спартаку» нужен опорник и центральный защитник, а лучше — два

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что московскому клубу необходимо усиление на следующий сезон. По мнению экс-футболиста, красно-белым нужно подписать нового опорного полузащитника и нескольких центральных защитников. При этом в оборону «Спартак» должен купить игроков уровнем выше, чем Алексис Дуарте.

«Спартак» в Самаре снова произвёл впечатление команды, которой требуется усиление. «Спартак» старался, лез вперёд, создавал моменты, но пропустил так, как уже пропускал в этом году — Гарре забивал в окружении чуть ли не половины команды. Так нельзя играть в обороне — пять защитников стоят рядом, игрок делает несколько касаний в штрафной, а потом забивает. Ну как так играть в обороне? Оборону надо укреплять, причём укреплять в межсезонье, не ждать начала сезона и окончания трансферного окна. Не надо покупать нового Дуарте, вопрос не в количестве, нужен качественный центральный защитник.

Какие перспективы на следующий сезон? Говорить об этом можно только тогда, когда мы увидим усиление. Нужен опорник — человек, который и чужую атаку встретит, и свою начнёт. Нужен центральный защитник, лучше — два, это добавит надёжности», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.