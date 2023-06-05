Ловчев: состав «Ростова» — средний товар. Карпин реализовал талант ребят почти на 100%

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил прошедший сезон для «Ростова», заявив, что если команда не получит серьёзного усиления, то не сможет конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом» на дистанции.

«Для «Ростова» четвёртое место — это успех. Много и правильно говорится о том, что команда оказалась в непростой ситуации из-за логистики и набрала так много очков, до последнего тура боролась за место в тройке. Но я обращу внимание на другое — уехали иностранцы, и те, кто пришёл на смену, прогрессировали. Это работа Карпина.

Но вопрос в том, что товар средний, тренер реализовал талант ребят почти на 100 процентов, не уверен, что они могут ещё прибавить. Как бы тут не увидеть потолок. Это точно не соперник «Зенита» на дистанции, второй такой сезон «Ростов», если не будет усиления, не выдаст. Мы видим, как чувствительны потери лидера — Комличенко. Голенков в матче с «Ахматом» себя проявил, но сможет ли он так играть стабильно?

Этот «Ростов» играл не просто в силу своих игроков — он играл в их сверхсилу. Все играли на 100 процентов. Как только ребята чуть сдадут, их уровень будет на шестое-восьмое место», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.