Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за Гарри Магуайра

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен расстаться с английским защитником Гарри Магуайром. С продажи 30-летнего футболиста клуб планирует выручить € 46,4 млн. Об этом сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что финал Кубка Англии стал последним матчем Магуайра в составе «Юнайтед». У защитника и капитана команды осталось ещё два года по контракту, по которому он получает около € 220 тыс. в неделю. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Магуайру половину от причитающейся ему суммы, что составляет приблизительно € 11,6 млн, чтобы тот перешёл в другой клуб.
«Манчестер Юнайтед» купил Магуайра у «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. В текущем сезоне центральный защитник сыграл за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ. Видеоролик:
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