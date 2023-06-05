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Дзюба: доверил бы Мостовому тренировать «Спартак»! Слуцкий туда бы не пошёл

Дзюба: доверил бы Мостовому тренировать «Спартак»! Слуцкий туда бы не пошёл
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что доверил бы экс-полузащитнику сборной России Александру Мостовому тренировать московский «Спартак», отметив, что бывший наставник ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не пошёл бы работать в этот клуб.

«Кому бы доверил тренировать «Спартак» — Александру Мостовому или Леониду Слуцкому? Мостовому! Слуцкий не пошёл бы работать в «Спартак», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Весной 2023 года стало известно, что Мостовой начнёт обучение для получения тренерской лицензии. Слуцкий находится в статусе безработного после ухода из «Рубина» в ноябре 2022 года. Сейчас «Спартак» тренирует испанец Гильермо Абаскаль. Дзюба — воспитанник красно-белых.

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