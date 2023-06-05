Винисиус: Бензивини, Винзема… Карим, я буду очень скучать, спасибо за всё, легенда!

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор попрощался с форвардом Каримом Бензема, который принял решение покинуть испанский клуб по окончании сезона.

«Бензивини, Винзема… Названия были разными. Результат всегда был одним и тем же: голы, радость, титулы. Но прежде всего — обучение.

Когда застенчивый парень из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда этого не забуду.

Я вырос рядом с тобой. Мы выиграли чемпионат Испании, стали лучшими в Европе и в мире. Я был горд, аплодируя твоему «Золотому мячу».

Сегодня наш дуэт распадается, но у меня навсегда останутся наши совместные видео, которые будут вдохновлять меня и напоминать о незабываемом времени.

Карим, мы будем очень скучать по тебе. Спасибо тебе за всё, легенда!» — написал Винисиус в своём «твиттере».

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