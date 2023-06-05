Игорь Акинфеев рассказал о подготовке ЦСКА к матчу финала Кубка России с «Краснодаром»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что московская команда готовится в штатном режиме к финальному матчу Фонбет Кубка России с «Краснодаром».
«Подготовка к «Краснодару»? Вижу, что всё одинаково. Не бывает чудес, что ты за неделю можешь что-то натренировать. Ты можешь всю неделю отрабатывать пенальти, а до серии матч так и не дойдёт. Нужно готовиться спокойно, с холодной головой. Мы понимаем, что играем в Москве. На выезде и в столице — два разных ЦСКА. Думаю, нам на руку сыграют болельщики. Слышал, что уже продали около 20 тысяч билетов. Будем готовиться и верить, что нам повезет и мы завоюем трофей», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. ЦСКА — семикратный обладатель Кубка России. У «Краснодара» пока нет побед в турнире, но они участвовали в финале 2014 года.
- 5 июня 2023
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