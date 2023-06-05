Агент Васютина: Александр ничем не уступает Кержакову. Он остаётся в «Зените»

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера санкт-петербургского «Зенита» Александра Васютина, заявил, что тот планирует стать первым номером команды в следующем сезоне. Также представитель вратаря отметил, что он ничем не уступает Михаилу Кержакову.
«Александр остаётся в «Зените». Планы большие — стать первым номером в следующем сезоне. Нет ли опасений из-за количества игрового времени из-за Кержакова и Гойло? Нет опасений. Все вратари — люди. В конкуренции родится №1.
Сезон начинал Кержаков. Он не давал повода для своей замены. Это логично, что тренерский штаб его не менял. В следующем сезоне всё может измениться. Главное — смотреть аналитику. Александр ничем не уступает Михаилу. Он моложе. Почему он должен волноваться?» — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».
- 5 июня 2023
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