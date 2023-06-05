Источник: Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии

Французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии, информирует известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере». Соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.
Отмечается, что в контракте Бензема с «Аль-Иттихадом» будет предусмотрена опция продления сотрудничества ещё на год. Карим отправится в Саудовскую Аравию сразу после того, как попрощается с болельщиками в Мадриде.
Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии. Ранее мадридский «Реал» объявил об уходе Бензема. Карим отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.
- 5 июня 2023
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