Федотов: ЦСКА способен на большее, чем второе место. Игроки могут стать ещё сильнее

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что армейцы способны добиться большего в следующем розыгрыше чемпионата России, так как футболисты команды способны прогрессировать ещё сильнее.

«Есть ли ощущение, что ЦСКА выдал свой максимум? Не хотелось бы так думать. Мне кажется, мы способны на большее. Это касается и отдельных футболистов, и команды в целом. Ребята уже показали, что могут прогрессировать, мы наблюдали этот процесс по ходу всего сезона. Они способны играть ещё сильнее. Это относится в том числе и к Фёдору Чалову, к Ивану Облякову, к Игорю Дивееву и к другим игрокам. Обязательно будем над этим работать, и команда, смею надеяться, продолжит поступательное движение вперёд», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

ЦСКА занял второе место в РПЛ по итогам сезона, уступив только выигравшему чемпионат России уже в пятый раз подряд «Зениту».