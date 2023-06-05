Ла Лига одобрила «план жизнеспособности» «Барселоны». Клуб сможет подписать Лионеля Месси
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Ла Лига дала «зелёный свет» «плану жизнеспособности», который предоставила «Барселона». Клуб сумел существенно сократить зарплатную ведомость, поэтому теперь сможет подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».
По сведениям источника, каталонцы сумели сократить зарплатную ведомость более чем на € 40 млн. Эта сумма больше, чем ожидали в клубе по плану, который предусматривал подписание Месси на правах свободного агента. Теперь 37-летний аргентинец, ранее объявивший об уходе из «ПСЖ», сможет спокойно вернуться в родную команду.
Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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