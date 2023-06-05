Ла Лига одобрила «план жизнеспособности» «Барселоны». Клуб сможет подписать Лионеля Месси

Ла Лига дала «зелёный свет» «плану жизнеспособности», который предоставила «Барселона». Клуб сумел существенно сократить зарплатную ведомость, поэтому теперь сможет подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

По сведениям источника, каталонцы сумели сократить зарплатную ведомость более чем на € 40 млн. Эта сумма больше, чем ожидали в клубе по плану, который предусматривал подписание Месси на правах свободного агента. Теперь 37-летний аргентинец, ранее объявивший об уходе из «ПСЖ», сможет спокойно вернуться в родную команду.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.