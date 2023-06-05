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Мануэл Фернандеш: не против снова сыграть в России, я хорошо провёл там время

Мануэл Фернандеш: не против снова сыграть в России, я хорошо провёл там время
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш заявил, что не против снова вернуться в чемпионат России, так как хорошо провёл время в стране.

«У меня всё хорошо. Что касается дальнейшей карьеры, то я не вернусь в Иран. В России я хорошо провёл время, был бы не против снова сыграть там», — приводит слова Фернандеша «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне 37-летний Фернандеш играл за иранский «Сепахан». Португальский полузащитник сыграл за команду 14 матчей, отметившись в них одним забитым мячом. Контракт Фернандеша с «Сепаханом» закончится 1 июля 2023 года.

В составе «Локомотива» Фернандеш становился чемпионом России в 2018 году и трижды выигрывал национальный Кубок (2015, 2017 и 2019).

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