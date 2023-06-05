Валерий Гладилин: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. А из россиян сложно кого-то выделить

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «Зенита» Малком является лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023. Также экс-игрок красно-белых заявил, что ему сложно выделить кого-то из российских футболистов.

«Конечно, лучший игрок сезона – это Малком. Он провёл один из лучших сезонов в «Зените»: стал лучшим бомбардиром чемпионата. Как правило, лучшего футболиста выбирают из чемпионской команды. Мне кажется, в составе «Зенита» лучшим футболистом был именно Малком, он и играл ярче всех. А вот из российских футболистов сложно кого-то выделить в этом сезоне», — сказал Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.