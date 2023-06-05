Виталий Дьяков: в плохом сезоне «Динамо» нельзя винить кого-то одного — виноваты все

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о результатах московского клуба в сезоне-2022/2023.

«Для «Динамо» это был сезон со знаком минус, причём жирным. В прошлом сезоне команда взяла бронзовые медали и играла в финале Кубка России, а в этом — девятое место и вылет из Кубка от команды ФНЛ. В итоге в клубе сейчас будут перестановки — придёт новый тренер. Больше добавить нечего.

Виновато ли руководство в плохом сезоне? Тренер же не сам себя назначил главным. Есть люди, которые приглашают тренера, значит, и их вина тоже есть. Здесь всё идёт в совокупности — нельзя винить конкретно кого-то одного. Всё сложилось так: руководители позвали тренера, тренер не смог найти подход к игрокам, игроки не реализовали тренерские идеи. Виноваты все», — сказал Дьяков беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.