Отец Месси посетил встречу с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, приехал в дом к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Мужчины обсуждают вероятное возвращение 35-летнего футболиста в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что руководство чемпионата Испании (Ла Лиги) одобрило «Барселоне» их «план жизнеспособности». Теперь сине-гранатовые могут спокойно возвращать аргентинского ветерана, который находился в структуре команды с 2000 по 2021 год. Два предыдущих сезона Месси провёл в составе «ПСЖ», с которым решил не продлевать контракт. Он стал свободным агентом.

Фанаты «Барселоны» кричат чанты в адрес Лионеля Месси после чемпионства. Видеоролик: