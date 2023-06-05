Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Месси посетил встречу с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына

Отец Месси посетил встречу с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына
Комментарии

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, приехал в дом к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Мужчины обсуждают вероятное возвращение 35-летнего футболиста в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что руководство чемпионата Испании (Ла Лиги) одобрило «Барселоне» их «план жизнеспособности». Теперь сине-гранатовые могут спокойно возвращать аргентинского ветерана, который находился в структуре команды с 2000 по 2021 год. Два предыдущих сезона Месси провёл в составе «ПСЖ», с которым решил не продлевать контракт. Он стал свободным агентом.

Фанаты «Барселоны» кричат чанты в адрес Лионеля Месси после чемпионства. Видеоролик:

Материалы по теме
Ла Лига одобрила «план жизнеспособности» «Барселоны». Клуб сможет подписать Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023