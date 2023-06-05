Газизов сообщил, что из «Уфы» уйдут многие футболисты и все легионеры

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги сезона-2022/2023 и сообщил, что в ближайшее время пройдёт совет учредителей, на котором будет определён вектор дальнейшего развития команды. Также функционер рассказал, что клуб в скором времени покинут множество футболистов, в том числе иностранцы.
«Это спорт, наш спортивный результат неудовлетворительный, и есть этому ряд причин. Я, когда к команде заходил, сказал: «Вроде личности у нас есть, но команды не получилось». В этом моменте мы просели.
У нас запланированы сборы, независимо от того, в какой мы лиге были бы. Сегодня пройдёт совет учредителей, мы поговорим, поймём вектор развития, а дальше будет видно. Однозначно, много ребят должны покинуть команду, в том числе иностранцы, которые не могут играть во Второй лиге. Работа есть, думаю, что в скором времени решения будут», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
«Уфа» вылетела из Первой лиги. По регламенту Второй лиги в составе команд чемпионата не может быть иностранных игроков.
- 5 июня 2023
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