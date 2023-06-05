Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что команде нужно точечно усилить состав, чтобы конкурировать с «Зенитом» за победу в Российской Премьер-Лиге.
«Все прекрасно понимают, что, если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроками, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моём понимании — это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и всё решится на футбольном поле. Всё остальное, мне кажется, нет смысла даже обсуждать», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Благодаря разгромной победе над «Ростовом» (4:1) в последнем туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА удержал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» финишировал четвёртым. Третье место занял «Спартак», а победителем турнира вновь стал «Зенит».
- 5 июня 2023
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