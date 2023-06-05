Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»

Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что команде нужно точечно усилить состав, чтобы конкурировать с «Зенитом» за победу в Российской Премьер-Лиге.

«Все прекрасно понимают, что, если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроками, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моём понимании — это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и всё решится на футбольном поле. Всё остальное, мне кажется, нет смысла даже обсуждать», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Благодаря разгромной победе над «Ростовом» (4:1) в последнем туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА удержал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» финишировал четвёртым. Третье место занял «Спартак», а победителем турнира вновь стал «Зенит».

Материалы по теме
Гришин: Малком — сильнейший игрок РПЛ, но и Акинфеев достоин звания лучшего игрока сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023