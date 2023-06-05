Черданцев и Нагучев прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в своём телеграм-канале сообщил, что финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» прокомментируют Георгий Черданцев и Роман Нагучев.
Финальная игра пройдёт 10 июня 2023 года и начнётся в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» и «Интер» определят победителя на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в турецком Стамбуле.
«Манчестер Сити» вышел в плей-офф из группы с дортмундской «Боруссией», испанской «Севильей» и датским «Копенгагеном». В играх на вылет «горожане» одолели «РБ Лейпциг», мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Реал».
«Интер» пробился в плей-офф, заняв второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». На пути к финалу миланцы прошли «Порту», «Бенфику» и «Милан».
- 5 июня 2023
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