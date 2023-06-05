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РФС объявил бригаду арбитров на Суперфинал Кубка России

РФС объявил бригаду арбитров на Суперфинал Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) объявил бригаду арбитров на Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Победитель этой встречи завоюет трофей.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Валерий Данченко; резервный судья – Кирилл Левников; резервный ассистент – Максим Ковалёв; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков; комиссар – Иван Цитович.

Напомним, ЦСКА — семикратный обладатель Кубка России. У «Краснодара» пока нет побед в турнире, но «быки» участвовали в финале 2014 года. В РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА финишировал на втором месте, а «Краснодар» — на шестом.

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