Президент РПЛ рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали за второе и третье места
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что московские ЦСКА и «Спартак» получат серебряные и бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/2023, когда будут проводить свои торжественные мероприятия, на которые пригласят руководство лиги.
«ЦСКА и «Спартак» получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим», — приводит слова Алаева ТАСС.
ЦСКА и «Спартак» продолжали борьбу за второе место по итогам сезона до последнего тура, однако в своём матче армейцы смогли обыграть «Ростов» и набрать три очка, а красно-белые проиграли самарским «Крыльям Советов», оставшись на третьей строчке чемпионата России. Между московскими командами четыре очка разницы.
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