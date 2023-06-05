Президент РПЛ рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали за второе и третье места

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что московские ЦСКА и «Спартак» получат серебряные и бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/2023, когда будут проводить свои торжественные мероприятия, на которые пригласят руководство лиги.

«ЦСКА и «Спартак» получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим», — приводит слова Алаева ТАСС.

ЦСКА и «Спартак» продолжали борьбу за второе место по итогам сезона до последнего тура, однако в своём матче армейцы смогли обыграть «Ростов» и набрать три очка, а красно-белые проиграли самарским «Крыльям Советов», оставшись на третьей строчке чемпионата России. Между московскими командами четыре очка разницы.