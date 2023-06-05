Кечинов: игрок и тренер сезона? Лучшие всегда те, кто выигрывает — Малком и Семак

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кого считает лучшим игроком и тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Он выделил Малкома и Сергея Семака из «Зенита».

«Лучший игрок и тренер сезона? Лучшие всегда те, кто выигрывает. Если выбирать игрока, то это, конечно, Малком. Он забил больше всех, ещё и был лидером чемпионской команды.

Лучший тренер — Семак. Тут всё и так понятно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Второе место занял московский ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак». «Ростов», который до последнего тура боролся за попадание в тройку, остался на четвёртой строчке в таблице.