Кечинов: игрок и тренер сезона? Лучшие всегда те, кто выигрывает — Малком и Семак
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кого считает лучшим игроком и тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Он выделил Малкома и Сергея Семака из «Зенита».
«Лучший игрок и тренер сезона? Лучшие всегда те, кто выигрывает. Если выбирать игрока, то это, конечно, Малком. Он забил больше всех, ещё и был лидером чемпионской команды.
Лучший тренер — Семак. Тут всё и так понятно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Второе место занял московский ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак». «Ростов», который до последнего тура боролся за попадание в тройку, остался на четвёртой строчке в таблице.
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