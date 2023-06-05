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Российский футболист Кучаев женился на экс-фигуристке Радионовой

Российский футболист Кучаев женился на экс-фигуристке Радионовой
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Полузащитник ФК ЦСКА Константин Кучаев женился на бывшей фигуристке Елене Радионовой. Об этом российский футболист сообщил у себя в соцсетях, приложив соответствующее фото.

Финал Кубка России пройдёт 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Сыграют в решающем матче ЦСКА, за который выступает Кучаев, и «Краснодар».

25-летний Кучаев в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 12 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между российским полузащитником и московским клубом ЦСКА истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Константина Кучаева в € 3,5 млн. Ранее Кучаев выступал на правах аренды за казанский «Рубин», а также играл за «Мастер-Сатурн».

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