«Урал» объявил о переходе Тимура Аюпова из «Оренбурга»

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тимура Аюпова.

Контракт 29-летнего футболиста с екатеринбуржцами рассчитан на два года. Последние четыре сезона Аюпов играл за «Оренбург».

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Оренбург» 23 матча в Российской Премьер-Лиге, отметившись в них четырьмя забитыми мячами. Также Аюпов провёл четыре игры в Кубке России.

«Желаем Тимуру скорейшей адаптации в нашей команде и успехов на футбольном поле!» — гласит официальное заявление «Урала».

Аюпов прошёл через систему казанского «Рубина», откуда в 2016 году перебрался в «Нижний Новгород». За «Оренбург» полузащитник играл с 2019 года. В «Урал» Аюпов перешёл на правах свободного агента.