У экс-футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова проблемы с речью после инсульта

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о состоянии ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который недавно перенёс инсульт.
«Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе её проведут. Если на этой не получится, то операция пройдёт на следующей неделе. Что касается времени восстановления после неё — я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всё понимает, хотя и с опозданием», — приводит слова Кечинова «РИА Новости Спорт».
Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.
- 5 июня 2023
-
17:11
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:35
-
16:27
-
16:13
-
16:09
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
14:56
-
14:46
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:26
-
14:26
-
14:21
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:46