У экс-футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова проблемы с речью после инсульта

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о состоянии ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который недавно перенёс инсульт.

«Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе её проведут. Если на этой не получится, то операция пройдёт на следующей неделе. Что касается времени восстановления после неё — я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всё понимает, хотя и с опозданием», — приводит слова Кечинова «РИА Новости Спорт».

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.