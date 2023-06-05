Форвард «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин женился на своей возлюбленной Алёне Шабуровой.
Фото: Личный архив Константина Тюкавина
20-летний Тюкавин и 21-летняя Шабурова знакомы друг с другом с 2016 года. Отец футболиста Александр Тюкавин и папа его избранницы Сергей Шабуров — игроки в хоккей с мячом. Оба играли в московском «Динамо». Шабуров — шестикратный чемпион мира. Отец супруги Тюкавина до сих пор продолжает профессиональную игровую карьеру, хотя ему уже 44 года.
Тюкавин сделал Шабуровой предложение руки и сердца в феврале 2023 года. Свадьба прошла по окончании футбольного сезона-2022/2023.
В 38 матчах за «Динамо» в сезоне-2022/2023 Тюкавин отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.
- 5 июня 2023
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