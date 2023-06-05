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Радимов выделил команды и футболиста, которые порадовали его в 30-м туре РПЛ

Радимов выделил команды и футболиста, которые порадовали его в 30-м туре РПЛ
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и футболиста, которые больше всего впечатлили его по итогам 30-го тура чемпионата России.

«Подводим итоги заключительного тура, по традиции выделяя три разочарования и три порадовавших эпизода. Про тех, кто порадовал:

3. «Оренбург» поставил красивую эффектную точку в ярком сезоне. Хочется, чтобы самобытная команда сохранилась и радовала нас и в следующем сезоне.

2. ЦСКА спокойно и без нервов в очной игре решил все вопросы с серебром, и в целом московская команда провела отличный сезон.

1. Фролов! Парень просто красавец — почти два года провёл без игровой практики, но в последних турах получил шанс и практически за уши вытащил Самару из стыков! Отличный пример для Лещука», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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