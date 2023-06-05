Спортивный директор «Оренбурга» подвёл итоги сезона-2022/2023

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о прошедшем для команды сезоне-2022.2023. После возвращения из Мелбет Первой лиги «Оренбург» сразу же занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге.

«Неплохо подытожили сезон победой над «Динамо». Неплохой сезон для болельщиков и для клуба. Очень удачно сложилось, что обыграли «Динамо» со счётом 3:0.

Клуб выполнил поставленную задачу на сезон. Седьмое место — неплохо, но больше порадовало качество игры. Марцел (Личка. — Прим. «Чемпионата») уже работает с нами три года. По ходу сезона играли в атаку, но что-то получалось, а что-то — нет. Будем работать, чтобы в новом сезоне быть ещё выше», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.