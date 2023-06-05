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Литвинов: в перерыве с «КС» узнали счёт матча ЦСКА. Понимали, «Спартаку» поможет лишь чудо

Литвинов: в перерыве с «КС» узнали счёт матча ЦСКА. Понимали, «Спартаку» поможет лишь чудо
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов» (0:1) и рассказал, как красно-белые отреагировали на новости о ходе матча ЦСКА с «Ростовом» (4:1).

«Обидно, что проиграли. Я считаю, что в первом тайме должны были забивать свои моменты и всё решать. Но вышло так, что пропустили обидный гол и не получилось выиграть. Вторая неприятная новость — ЦСКА победил в игре с «Ростовом». У нас не было никаких шансов занять второе место. В перерыве нам сказали счёт матча ЦСКА. Понимали — «Спартаку» поможет лишь чудо», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, к перерыву ЦСКА обыгрывал «Ростов» со счётом 4:0. Чтобы занять второе место по итогам сезона, «Спартаку» нужно было победить «Крылья Советов», а красно-синие должны были потерять очки в своём матче.

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