«Зенит» реорганизовал структуру управления клубом, в состав правления вошёл Сергей Семак

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Санкт-петербургский «Зенит» изменил структуру управления клубом. Такое решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось в понедельник, 5 июня.

«Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.

Правление ФК «Зенит» будет состоять из девяти человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович.

Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев», – сообщает пресс-служба «Зенита».