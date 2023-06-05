«Зенит» реорганизовал структуру управления клубом, в состав правления вошёл Сергей Семак

Санкт-петербургский «Зенит» изменил структуру управления клубом. Такое решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось в понедельник, 5 июня.
«Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление.
Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.
Правление ФК «Зенит» будет состоять из девяти человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович.
Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев», – сообщает пресс-служба «Зенита».
- 5 июня 2023
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