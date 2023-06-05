Радимов: «Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и футболистов, которые разочаровали его по итогам 30-го тура чемпионата России.

«Подводим итоги заключительного тура, по традиции выделяя три разочарования и три порадовавших эпизода. Кто разочаровал:

3. Джикия схватил удаление со скамейки и теперь точно пропустит несколько стартовых туров начала следующего чемпионата, в которые «Спартак» и так будет играть без Соболева. Не надо считать себя главнее тренера со своими подсказками со скамейки — ну и так подводить команду тоже нельзя, тем более капитану.

2. «Ростов» похвально провёл сезон, но на финише не выдержал гонки за медали и в последнем матче чемпионата без вариантов уступил прямому конкуренту.

1. «Динамо» и Лещук в очередной раз в моём антирейтинге, но оценить их иначе просто невозможно. Лещук хорохорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил семь мячей — проходной двор! Ну и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» — таких ошибок даже в Медиалиге не делают.

«Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.