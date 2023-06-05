«Челси» подписал 16-летнего Кендри Паэса. Он станет игроком лондонцев по достижении 18 лет

Лондонский «Челси» подписал 16-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса. Футболист присоединится к синим по достижении 18 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Паэс выступает за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Полузащитник играл за сборную Эквадора до 20 лет на молодёжном чемпионате мира, проходящем в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Команда Паэса дошла до 1/8 финала, а сам игрок принял участие во всех четырёх матчах сборной, отметившись одним забитым голом.

За взрослый состав «Индепендьенте» Паэс провёл шесть матчей, забил один гол. После 13 сыгранных матчей этот клуб лидирует в чемпионате Эквадора сезона-2023, а также участвует в розыгрыше Кубка Либертадорес.

Паэс присоединится к «Челси» перед началом сезона-2025/2026. Ранее было объявлено, что новым главным тренером команды назначен аргентинец Маурисио Почеттино.