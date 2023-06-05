Алдонин: ЦСКА нужно усиливать все линии, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги сезона для армейцев и порассуждал о конкуренции московской команды с «Зенитом» в следующем сезоне.

«Итоги сезона правильнее подводить после финала Кубка, потому что, я думаю, одна из задач – кубковый трофей. А так очень хорошую работу провели и команда, и тренерский штаб, и клуб в целом.

Сложно сказать, какие позиции необходимо усилить, чтобы конкурировать с «Зенитом», потому что здесь позиции немного не равны. Но нужно понимать, удастся ли «Зениту» сохранить всех своих легионеров. Сейчас, по большому счёту, не очень понятен смысл всего этого в условиях отстранения от еврокубков.

Тренерскому штабу, конечно, виднее, где нужно усиление. Если конкурировать с «Зенитом» и пытаться занять первое место, то, безусловно, необходимо усиливать все линии», – приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

ЦСКА занял второе место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, отстав от чемпиона, питерского «Зенита», на 12 очков. В финальном матче Кубка России армейцы встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня.