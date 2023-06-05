Алдонин: ЦСКА нужно усиливать все линии, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги сезона для армейцев и порассуждал о конкуренции московской команды с «Зенитом» в следующем сезоне.
«Итоги сезона правильнее подводить после финала Кубка, потому что, я думаю, одна из задач – кубковый трофей. А так очень хорошую работу провели и команда, и тренерский штаб, и клуб в целом.
Сложно сказать, какие позиции необходимо усилить, чтобы конкурировать с «Зенитом», потому что здесь позиции немного не равны. Но нужно понимать, удастся ли «Зениту» сохранить всех своих легионеров. Сейчас, по большому счёту, не очень понятен смысл всего этого в условиях отстранения от еврокубков.
Тренерскому штабу, конечно, виднее, где нужно усиление. Если конкурировать с «Зенитом» и пытаться занять первое место, то, безусловно, необходимо усиливать все линии», – приводит слова Алдонина Metaratings.ru.
ЦСКА занял второе место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, отстав от чемпиона, питерского «Зенита», на 12 очков. В финальном матче Кубка России армейцы встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня.
- 5 июня 2023
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:15
-
17:11
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:35
-
16:27
-
16:13
-
16:09
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35