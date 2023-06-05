Фанату «Бордо» грозят тюремный срок и € 15 тыс. штрафа за толчок игрока соперников

Приговор болельщику «Бордо», который в пятницу, 2 июня, толкнул игрока команды «Родез» Люка Бюаде во время матча заключительного тура французской Лиги 2, будет вынесен в ноябре. Ему грозит тюремный срок и крупный денежный штраф, сообщает RMC.

Хулиган выбежал на поле и толкнул Бюаде на 23-й минуте игры, из-за чего матч был остановлен. Дело против болельщика содержит формулировки «проникновение в зону проведения соревнований спортивной арены, повлекшее срыв матча» и «насилие, повлекшее полную нетрудоспособность на сутки, отягчённое преднамеренным умыслом».

По информации издания, нарушителю грозят лишение свободы в виде тюремного заключения сроком до одного года и штраф в размере € 15 тыс. Люк Бюаде в воскресенье, 4 июня, дал показания и был осмотрен судмедэкспертом, который не обнаружил серьёзных травм, хотя первоначально сообщалось о сотрясении мозга.

Что касается самого матча, то дисциплинарный комитет французской профессиональной лиги (LFP) примет решение в понедельник, 5 июня. Выводов ДК с нетерпением ждут не только болельщики «Бордо», сохранившего шансы на повышение в классе – «Родез» в случае положительного решения (техническая победа) обойдёт в таблице Лиги 2 «Анси» и сохранит прописку во втором дивизионе.