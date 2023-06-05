Рами Бенсебаини перешёл в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с первым летним новобранцем. Им стал 28-летний игрок национальной сборной Алжира Рами Бенсебаини, который перешёл из мёнхенгладбахской «Боруссии» на правах свободного агента и подписал со «шмелями» четырёхлетний контракт.

«Рами — игрок в самом расцвете сил. Он приобрёл большой национальный и международный опыт в Бундеслиге, французской Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также является неотъемлемой частью сборной своей страны. Мы уверены, что его спортивное развитие ещё не закончилось. В разговорах с ним мы увидели безоговорочное желание штурмовать новые вершины с дортмундской «Боруссией» и бороться за титулы. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с профессионалом, имеющим хороший баланс между оборонительной и наступательной игрой», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Келя клубная пресс-служба.

Бенсебаини перебрался в Бундеслигу летом 2019 года. До этого он выступал за «Льерс», «Монпелье» и «Ренн». Левый защитник забил 19 голов в 95 матчах чемпионата Германии, а в прошлом сезоне набрав 8 (6+2) очков по системе «гол+пас» в 28 матчах.