Рами Бенсебаини перешёл в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с первым летним новобранцем. Им стал 28-летний игрок национальной сборной Алжира Рами Бенсебаини, который перешёл из мёнхенгладбахской «Боруссии» на правах свободного агента и подписал со «шмелями» четырёхлетний контракт.
«Рами — игрок в самом расцвете сил. Он приобрёл большой национальный и международный опыт в Бундеслиге, французской Лиге 1, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также является неотъемлемой частью сборной своей страны. Мы уверены, что его спортивное развитие ещё не закончилось. В разговорах с ним мы увидели безоговорочное желание штурмовать новые вершины с дортмундской «Боруссией» и бороться за титулы. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с профессионалом, имеющим хороший баланс между оборонительной и наступательной игрой», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Келя клубная пресс-служба.
Бенсебаини перебрался в Бундеслигу летом 2019 года. До этого он выступал за «Льерс», «Монпелье» и «Ренн». Левый защитник забил 19 голов в 95 матчах чемпионата Германии, а в прошлом сезоне набрав 8 (6+2) очков по системе «гол+пас» в 28 матчах.
- 5 июня 2023
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:15
-
17:11
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:35
-
16:27
-
16:13
-
16:09
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35