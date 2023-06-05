Пулишич готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Челси»

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич готов пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы покинуть лондонский клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «аристократов» оценивает своего игрока в € 20-25 млн. За эту сумму «Челси» будет готов расстаться с футболистом. Интерес к Пулишичу проявляют итальянские и английские клубы.

Сообщается, что приобретение вингеров Рахима Стерлинга и Михаила Мудрика подчеркнуло, что американский футболист не входит в планы лондонской комадны.

В текущем сезоне на счету Пулишича 28 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Американец выигрывал с «аристократами» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Пулишичу со стороны «Наполи» и «Ювентуса».