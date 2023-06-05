В «Ливерпуле» надеются подписать Мак Аллистера на этой неделе

Чемпион мира по футболу, полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер может стать игроком «Ливерпуля» на этой неделе, сообщает Sky Sports.
В контракте игрока с «Брайтоном» указано, что сумма отступных в случае его трансфера может составить от € 52,2 млн до € 63,8 млн. По сообщению источника, как только будет определена сумма сделки, условия личного контракта Мак Аллистера с «Ливерпулем» утвердят в короткое время.
Действующее соглашение полузащитника с «Брайтоном» действует до лета 2025 года с возможностью продления ещё на год. В сезоне-2022/2023 24-летний Мак Аллистер провёл за «чаек» 40 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.
Ранее «Ливерпуль» покинули сразу несколько игроков полузащиты — Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен.
- 5 июня 2023
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